SENSO DI COMUNITÀ L'abbraccio degli ospiti dell'Atelier e del Colore del Grano alla Reggenza in vista del Natale Un'ondata di affetto ha avvolto i Capi di Stato

Protocollo e formalità si attenuano quando alla base c'è del vero attaccamento, lasciando spazio all'entusiasmo di un gesto spontaneo. E' ciò che è accaduto nel corso della visita dei Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi all'Atelier e al Colore del Grano per i tradizionali auguri natalizi, accompagnati dal Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni, il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Sergio Nanni e il Direttore del Dipartimento Socio Sanitario Iss, Pierluigi Arcangeli.

Sono stati mostrati agli ospiti i lavori manuali in corso e quelli già realizzati, andati ruba in occasione delle festività, tanto che si è dovuto aumentare la produzione. Qui - si è detto –, nel contesto laboratoriale del centro diurno i ragazzi vivono gran parte del loro tempo cercando di crescere e creare relazioni speciali

I Capi di Stato, profondamente legati a queste realtà, sono stati avvolti letteralmente da un'ondata di affetto, ricambiata con il medesimo calore, sotto lo sguardo emozionato dei tanti operatori presenti, che per queste persone rappresentano un punto di riferimento indispensabile, insieme alle famiglie. Auguri e applausi concludono una giornata che ha visto solo sorrisi ed abbracci misti all'orgoglio di far parte di una comunità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: