TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:54 "100% Made in San Marino", adottato il regolamento che disciplina logo e utilizzo del contrassegno 19:38 Social e minori: anche San Marino riflette sui rischi 18:29 L'abbraccio di San Marino a Sebastiano Bastianelli 17:30 Giovani sammarinesi aggrediti a Rimini, proseguono le indagini 17:04 Casa e disabilità, San Marino amplia l'accesso ai mutui agevolati: abolito il limite dei 45 anni 16:36 Contributi non versati, affondo della CSdL sui furbetti: "A San Marino è facile farla franca" 16:18 Morte Fakir, l'angoscia della nipote: "Se qualcuno grida aiuto bisogna intervenire"
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

L'abbraccio di San Marino a Sebastiano Bastianelli

Al cimitero di Montalbo i funerali dello psichiatra e docente universitario. Il ricordo della Federazione Pensionati USL: "In sua compagnia ci si sentiva tutti un po' migliori".

21 lug 2026
Alcune immagini del funerale di Sebastiano Bastianelli
Alcune immagini del funerale di Sebastiano Bastianelli

Abbracci e commozione. Così oggi San Marino ha salutato per l'ultima volta Sebastiano Bastianelli. Al cimitero di Montalbo, familiari, amici, colleghi e tanti cittadini hanno reso omaggio a una figura che ha segnato la storia della Repubblica. Psichiatra, neurologo, psicoterapeuta e docente universitario, in oltre 30 anni di attività ha guidato l'evoluzione dei servizi di salute mentale, lasciando un'eredità fatta di competenza, visione e profonda umanità.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello della Federazione Pensionati USL, che ha ricordato non solo il professionista, ma soprattutto l'amico. "In sua compagnia ci si sentiva tutti un po' migliori", scrive il sindacato, evocando il suo sorriso, l'ironia, la capacità di alleggerire ogni momento e di mettere il proprio sapere al servizio degli altri. Un ricordo che restituisce l'immagine di un uomo capace di lasciare un segno non solo nelle istituzioni e nella sanità, ma nel cuore di chi lo ha conosciuto. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità