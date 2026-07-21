L'ULTIMO SALUTO L'abbraccio di San Marino a Sebastiano Bastianelli Al cimitero di Montalbo i funerali dello psichiatra e docente universitario. Il ricordo della Federazione Pensionati USL: "In sua compagnia ci si sentiva tutti un po' migliori".

Abbracci e commozione. Così oggi San Marino ha salutato per l'ultima volta Sebastiano Bastianelli. Al cimitero di Montalbo, familiari, amici, colleghi e tanti cittadini hanno reso omaggio a una figura che ha segnato la storia della Repubblica. Psichiatra, neurologo, psicoterapeuta e docente universitario, in oltre 30 anni di attività ha guidato l'evoluzione dei servizi di salute mentale, lasciando un'eredità fatta di competenza, visione e profonda umanità.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello della Federazione Pensionati USL, che ha ricordato non solo il professionista, ma soprattutto l'amico. "In sua compagnia ci si sentiva tutti un po' migliori", scrive il sindacato, evocando il suo sorriso, l'ironia, la capacità di alleggerire ogni momento e di mettere il proprio sapere al servizio degli altri. Un ricordo che restituisce l'immagine di un uomo capace di lasciare un segno non solo nelle istituzioni e nella sanità, ma nel cuore di chi lo ha conosciuto.

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