"L'accordo di Associazione negoziato con l'UE è ottimo", commenta Marco Greggi, professore di diritto tributario

"L'accordo che avete negoziato per oltre dieci anni, dal nostro punto di vista, è un ottimo accordo - spiega Marco Greggi professore diritto tributario Università Ferrara-. Protegge l'autonomia della Repubblica, garantisce i diritti dei cittadini che devono essere adesso doppiamente inviolabili. Dall'altro lato apre delle porte, apre nuove opportunità. Bisogna essere sinceri anche delle sfide. Questo è sicuro, maggiore competitività, ma credo che qui abbiate le spalle larghe se sappiate rimboccare le maniche"

Cosa cambierà per l'economia, le leggi e il tribunale con l'associazione all'UE? L'Università di San Marino ha invitato accademici a parlarne nel convegno organizzato dall'Istituto Giuridico Sammarinese. "Siamo tutti consapevoli di essere a un punto di svolta - sottolinea il Segretario agli Esteri Luca Beccari - e consideriamo questa una sfida giuridica importante".

Il convegno "L'aquis comunitario e i Paesi terzi: l'applicazione del diritto UE agli accordi di associazione" rientra in una ampia ricerca che l'Ateneo sta svolgendo. Un tassello fondamentale del percorso di ricerca è quello che riguarda una valutazione in chiave comparativa delle diverse esperienze di associazione o di accordo “particolare” con l’Unione europea. Se ne è parlato con due illustri accademici, uno del Canton Ticino e l’altro del Principato del Liechtenstein che hanno illustrato lo “stato dell’arte” dei rapporti dei loro rispettivi territori con l’Unione Europea, evidenziando le luci e senza tacere sulle ombre. Si è analizzato anche Andorra, compagno di viaggio del Titano in questo percorso di associazione.