L’addio a don Wladyslaw Antonczyk, per anni cappellano dell’Ospedale di Stato

Domani a Choroszcz, in Polonia, i funerali del sacerdote della Diocesi di San Marino-Montefeltro. Il ricordo delle istituzioni per il servizio svolto accanto a malati, anziani e operatori sanitari.

27 gen 2026
Si terranno domani alle 10, nella parrocchia di origine di Choroszcz, in Polonia, i funerali di don Wladyslaw Antonczyk, sacerdote della Diocesi di San Marino-Montefeltro, scomparso il 24 gennaio. Alla celebrazione saranno presenti, in rappresentanza della Diocesi e dell’intero clero diocesano, il Vescovo Mons. Domenico Beneventi e il Vicario generale don Mirco Cesarini.

Nato a Choroszcz il 17 maggio 1948, don Wladyslaw era stato ordinato sacerdote il 12 ottobre 1996 per la Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù. Giunto in diocesi nel gennaio 1998, ha svolto numerosi incarichi pastorali: vicario parrocchiale a Novafeltria, amministratore parrocchiale a Fratte, quindi a Sassofeltrio e Gesso e successivamente a Santa Maria Assunta di Savignano Montetassi. Dal settembre 2016 all’aprile 2024 è stato cappellano dell’Ospedale di Stato di San Marino, affiancando anche il servizio pastorale presso la Casa di Riposo “Il Casale” di Domagnano.

Il Vicario generale lo ricorda “come un uomo dal carattere cordiale, un sacerdote fedele al suo servizio vissuto con un’attenzione particolare agli anziani e agli ammalati”, tratto che ha segnato profondamente le comunità affidategli.

Al cordoglio della Diocesi si uniscono la Segreteria di Stato per la Sanità e l’Istituto per la Sicurezza Sociale, che ricordano don Wladyslaw per il “servizio attento e discreto” svolto accanto ai malati, ai loro familiari e agli operatori sanitari. Una presenza “rassicurante”, testimoniata dalla “mitezza, la capacità di ascolto, sostegno e conforto” verso chi ha vissuto momenti di fragilità. Dopo il rientro in Polonia, avvenuto nel maggio 2024, il sacerdote si è spento nella sua città natale.




