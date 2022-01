L'addio a Myriam, tra parenti, colleghi, sindacalisti e politici Nella parrocchia di Murata le esequie della nostra ex collega

L'addio a Myriam, tra parenti, colleghi, sindacalisti e politici.

La vita personale, lavorativa e sociale di Myriam Simoncini si è raccolta attorno a lei, nella chiesa dei 'Santi Pietro Marino e Leone' di Murata, per l'ultimo saluto, celebrato da Don Marco Mazzanti. Ci sono i nipoti e cugini, ricordati dal mazzo di fiori bianchi sul feretro; ci sono gli amici; ci sono tanti colleghi della San Marino Rtv, dove ha lavorato per 18 anni; ci sono i vertici sindacali della Csdl, dove si è battuta per la tutela dei diritti nel mondo del lavoro; ci sono gli esponenti del Psd, con gli anni di militanza e impegno civile. Volti ancora increduli per la sua scomparsa improvvisa, a 69 anni. Don Marco, nell'omelia, ha ricordato il suo lavoro e il servizio svolto da giornalista, per gli altri e per l'informazione.

Terminata la funzione la salma è partita per l'Ara crematoria di Rimini, poi Myriam tornerà per riposare nel cimitero di Montalbo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: