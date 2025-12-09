TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:22 L'addio a Paolo Rossi: i funerali a Borgo Maggiore, "ha dato amore in tutto ciò che ha fatto" 19:02 Lupi, si riunisce l'Osservatorio: "Non ragionare di pancia, ma neanche sottovalutare problema" 18:10 Scooter contro furgoncino alle porte di Riccione: ventenne in ospedale 17:21 Coppa Titano: Juvenes/Dogana - Tre Penne in diretta su San Marino RTV 14:17 Junior Eurovision, prime prove per Martina CRV: "Emozione fortissima, la performance vi farà viaggiare" 13:55 Filippo Fabbri verso la rescissione con il San Marino Calcio 13:02 Uccisi 67 giornalisti in un anno: la maggior parte a Gaza 11:37 Covid-19: nessun aumento del rischio di mortalità con i vaccini, lo riporta uno studio francese
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

L'addio a Paolo Rossi: i funerali a Borgo Maggiore, "ha dato amore in tutto ciò che ha fatto"

L'ex presidente Usot, è scomparso domenica all'età di 66 anni per una grave malattia. Presenti alle esequie i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli

di Silvia Pelliccioni
9 dic 2025

Il Paese si ferma per l'estremo saluto a Paolo Rossi, scomparso domenica all'età di 66 anni. Nel Santuario della Madonna della Consolazione di Borgo Maggiore, gremito in ogni suo posto, un'ondata di commozione e affetto avvolge e conforta i familiari nel dolore del distacco. La pienezza del ricordo di un uomo buono, capace, dal sorriso accogliente e la spiccata umanità, sempre pronto a tendere una mano. Negli ultimi tempi aveva conosciuto la malattia: 8 mesi di sofferenze che non hanno mai scalfito la sua gentilezza. “Non è un addio, è un consegnarlo a Dio. Che ora raccoglierà i frutti delle sue fatiche e della sua magnanimità”, le parole di speranza di Don Alessandro. 

Il cordoglio, profondo, delle Istituzioni: ci sono i Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, i membri del Congresso di Stato, autorità civili e militari, moltissimi amici a testimoniare vicinanza e per ricordare un sammarinese esemplare, assoluto protagonista del mondo imprenditoriale e associativo del Paese. “Un grande uomo che ho avuto il privilegio di avere nella mia vita” - osserva, commosso, l'amico Gianfranco Ugolini che oggi lo celebra come “mentore del turismo”. Quell'impegno e la partecipazione attiva che Paolo Rossi sapeva coltivare con successo e visione, lasciando tracce indelebili; ma prima ancora, veniva l'amore, infinito, per la famiglia, i figli Giacomo e Michele e l'adorata moglie Giovanna. “Ha dato amore in tutto ciò che ha fatto” - conferma, tra le lacrime.

Il feretro lascia quindi la chiesa accompagnato dal saluto militare e sulle note del brano “Dormi dormi” di Vasco Rossi. La pace del riposo eterno, per chi la pace e il dialogo, in vita, li ha sempre curati e perseguiti.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità