L'addio a Papa Benedetto XVI

Da mezzanotte e fino alle 14 di oggi l'area attorno San Pietro sarà zona rossa, in occasione dei funerali di Benedetto XVI che saranno celebrati da Papa Francesco. Alle esequie del papa emerito attesi capi di Stato, teste coronate e leader di altre fedi. Già 200mila persone hanno reso omaggio a Benedetto XVI, la cui salma era esposta fino a ieri nella basilica vaticana.

I Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta hanno raggiunto Roma, per partecipare, insieme agli altri Capi di Stato, alle esequie. Con loro anche il consigliere Filippo Tamagnini, che lo accolse da Capo di Stato nel 2011. (vedi foto). Tra i Vescovi presenti alla funzione anche Mons. Andrea Turazzi.

Le decisioni prese da Papa Francesco sulla messa in latino "hanno spezzato il cuore" di Ratzinger, ha detto il suo storico segretario, mons. Georg Gaenswein, in una intervista al Tagespost.