L'addio a Papa Benedetto XVI, tra migliaia di fedeli.

Oltre 50 mila persone, stando a stime della Gendarmeria Vaticana. per i funerali di Papa Benedetto XVI. "Siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l'amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia dei funerali di Benedetto XVI. Bandiere tedesche sventolano nel cielo. In giro diversi striscioni con la scritta "Danke Benedikt" con molti fedeli che hanno gridato "Santo subito". Alle esequie partecipano capi di Stato, teste coronate e leader di altre fedi. Tra di loro i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Era presente anche il consigliere Filippo Tamagnini, che lo accolse da Capo di Stato nel 2011. 130 i cardinali che hanno concelebrato i funerali di Benedetto XVI. A loro si aggiungono i circa trecento vescovi, tra cui Mons. Andrea Turazzi, e i 3.700 sacerdoti giunti da ogni parte del mondo.

La San Marino Rtv trasmetterà questa sera i funerali in differita a partire dalle 20.40.

