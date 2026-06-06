L'aeroporto Fellini di Rimini e San Marino accelera: oltre 53 mila passeggeri a maggio

L'aeroporto Fellini di Rimini accelera: maggio 2026 si chiude con 53.512 passeggeri, una crescita di quasi il 20% rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi cinque mesi dell'anno lo scalo ha già raggiunto 112.288 passeggeri, con un incremento del 6% sul 2025. A trainare il risultato è il traffico internazionale: Tirana con Wizz Air guida il podio delle destinazioni con 6.768 passeggeri, seguita da Kaunas con Ryanair a 6.735 e Londra a 6.568, servita su tre scali — Stansted, Gatwick e Heathrow.

Il network estivo continua ad ampliarsi: Ryanair ha inaugurato in questi giorni le rotte per Colonia, Catania e Manchester, quest'ultima già con un tasso di riempimento superiore al 90% al debutto. Dall'8 giugno Wizz Air aggiungerà Budapest e Katowice, dal 9 giugno Chișinău.

"Accogliamo con grande soddisfazione i dati di maggio, perché raccontano un fatto molto chiaro: il mercato sta rispondendo, e lo sta facendo con numeri concreti", commenta l'amministratore delegato di AIRiminum Leonardo Corbucci, che punta il dito sulla sinergia con i vettori partner: "Ryanair e Wizz Air quest'anno hanno deciso di puntare con forza su Rimini incrementando i rispettivi network di 4 e 5 destinazioni."

Lo sguardo è già al futuro: "Oggi il Fellini può e deve diventare uno strumento sempre più centrale per lo sviluppo economico della Riviera, della Repubblica di San Marino e del Nord Marche", afferma Corbucci, confermando per il 2026 un obiettivo intorno a 620mila passeggeri. "La vera sfida è costruire da subito le condizioni per una crescita ancora più solida, strutturale e capace di rafforzare la competitività economica dell'intero territorio."







