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L'afa batte in ritirata: ora attenzione a temporali e siccità

Temperature in calo e piogge in arrivo, ma non si ferma l'emergenza idrica tra San Marino e Ridracoli

di Nicole Ciotti
17 ago 2026

Il grande caldo ha finalmente le ore contate. L'inizio della settimana porta con sé l'atteso calo delle temperature su tutta la Penisola, grazie alla ritirata dell'alta pressione e nuove perturbazioni.

A San Marino, l'instabilità potrebbe portare con sé primi temporali già nelle prossime ore. Precipitazioni più intense sono attese per il fine settimana, tra venerdì e sabato. Le temperature torneranno nelle medie stagionali, con massime attese di 32 gradi tra mercoledì e giovedì.

La perturbazione, in arrivo dall'Europa centrale, colpirà prima il Nordest e il versante adriatico, per poi scivolare domani verso il Centro-Sud. La Protezione Civile ha già valutato l’allerta gialla per 13 regioni.

La pioggia di questi giorni non basterà a risolvere l'emergenza siccità. Lo dimostra lo stato di salute della diga di Ridracoli: da maggio 2026 il livello del bacino è in costante diminuzione, passando dal 75% di luglio a poco più del 58% attuale. A San Marino permane lo stato di emergenza idrica, che dal 10 agosto vieta ogni spreco, dall'irrigazione dei giardini al lavaggio delle auto private.

E se il bollettino del caldo concede una tregua — solo Bari resta da 'bollino rosso' — la criticità si sposta ora sulle strade. Per i rientri dal weekend di Ferragosto sono attesi quasi 35 milioni di spostamenti: un vero bollino rosso per il traffico.




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