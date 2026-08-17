L'afa batte in ritirata: ora attenzione a temporali e siccità

Il grande caldo ha finalmente le ore contate. L'inizio della settimana porta con sé l'atteso calo delle temperature su tutta la Penisola, grazie alla ritirata dell'alta pressione e nuove perturbazioni.

A San Marino, l'instabilità potrebbe portare con sé primi temporali già nelle prossime ore. Precipitazioni più intense sono attese per il fine settimana, tra venerdì e sabato. Le temperature torneranno nelle medie stagionali, con massime attese di 32 gradi tra mercoledì e giovedì.

La perturbazione, in arrivo dall'Europa centrale, colpirà prima il Nordest e il versante adriatico, per poi scivolare domani verso il Centro-Sud. La Protezione Civile ha già valutato l’allerta gialla per 13 regioni.

La pioggia di questi giorni non basterà a risolvere l'emergenza siccità. Lo dimostra lo stato di salute della diga di Ridracoli: da maggio 2026 il livello del bacino è in costante diminuzione, passando dal 75% di luglio a poco più del 58% attuale. A San Marino permane lo stato di emergenza idrica, che dal 10 agosto vieta ogni spreco, dall'irrigazione dei giardini al lavaggio delle auto private.

E se il bollettino del caldo concede una tregua — solo Bari resta da 'bollino rosso' — la criticità si sposta ora sulle strade. Per i rientri dal weekend di Ferragosto sono attesi quasi 35 milioni di spostamenti: un vero bollino rosso per il traffico.







