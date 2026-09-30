“L'affare bulgaro”: a Domagnano la presentazione del libro di Fabbri e Filippini

Una delle vicende più complesse e controverse della storia recente sammarinese raccontata nel libro “L'affare bulgaro” di Antonio Fabbri e Carlo Filippini. Due anni di cronaca, lavoro giornalistico per provare a ricostruire e fare chiarezza sul caso: i due autori hanno presentato il loro lavoro alla Sala Montelupo di Domagnano, dialogando con la giornalista Sara Bucci.

Lo scopo del volume è proprio quello di mettere insieme tutti i pezzi e raccontare in modo organico quanto accaduto, passo dopo passo: il tentativo di acquisizione della maggioranza di Banca di San Marino da parte di un investitore bulgaro, gli arresti, l'inchiesta sul cosiddetto «Piano Parallelo» e il conseguente stallo dell'Accordo di Associazione tra San Marino e l'Unione Europea.

"A breve inizierà il processo penale il 29 ottobre prossimo - ricorda Fabbri - ed è in corso anche lo svolgimento della commissione di inchiesta parlamentare, quindi quello che si può dire è che il caso è ancora aperto. Con il libro che io e Carlo Filippini abbiamo voluto pubblicare e divulgare abbiamo fatto la fotografia di due anni di cronaca, dei dubbi che sono ancora in piedi, degli interrogativi che ancora restano e che si spera appunto l'inchiesta giudiziaria e quella parlamentare possano un po' dipanare".

Il libro, Carlo Filippini Editore, in particolare raccoglie e ricostruisce la cronaca pubblicata dal quotidiano L'Informazione di San Marino tra l'ottobre 2024 e l'agosto 2026: dalle prime avvisaglie della trattativa sulla cessione di Banca di San Marino, fino agli sviluppi più recenti, compreso il capitolo dedicato all'effrazione alla sede della banca e al successivo allargamento delle indagini. Una vicenda che ha coinvolto istituzioni, tribunale e politica. “Una storia che tutti i sammarinesi hanno il diritto di conoscere”, per gli autori. Dietro un lavoro di verifica e documentazione per nulla facile: "C'è stata una forte difficoltà - spiega Fabbri - a riuscire a reperire le informazioni per fare gli articoli e per informare la popolazione. Questo libro vuole cercare di colmare un po' questa difficoltà che c'è stata nel tempo".