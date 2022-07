L'agenda 'congelata'... niente 44esima edizione

Di solito arrivava a maggio, nelle case dei sammarinesi, ma da qualche anno niente elenco telefonico. L'Agenda di San Marino si è presa un anno sabbatico, e dopo aver compiuto i 43 anni di vita, ha saltato il 44esimo. Il motivo è legato ad una riorganizzazione della società "L'agenda edizioni". Resta l'elenco degli abbonati aggiornato, ma solo on line. "Abbiamo congelato la licenza - spiega Giorgio Casadei dello Studio Ag - in attesa di un rilancio e nuovi investitori con le necessarie conoscenze per gestire gli elenchi sia dal punto di vista web, cartaceo e database".

Un pezzo di storia che ci lascia, le sue copertine hanno sempre segnato tappe, momenti, mode e personaggi legati a San Marino. L'ultima, digitale, aveva unito due momenti importanti, i 700 anni dalla morte di Dante con la scoperta del vaccino anti-covid e l’inizio della campagna vaccinale nel Paese.