GIORNATA DELLA DISABILITÀ L'agente Mattia Ceccoli all'USL: "Ho guardato a quello che mi era rimasto e non a quello che ho perso, sempre forza!" Dopo l'incontro con il Segretario Simona Mazza lancia il suo messaggio di resilienza per la Giornata della Disabilità, "spero presto di riprendere anche il mio lavoro".

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, l’Unione Sammarinese Lavoratori richiama l’attenzione sulla necessità di dare risposte rapide e adeguate a chi vive situazioni di fragilità. Il sindacato, rilanciando l'impegno a portare avanti le istanze di chi altrimenti non avrebbe voce, esprime apprezzamento per il Progetto di legge sul caregiver familiare, annunciato in arrivo in Consiglio, ma segnala anche problemi quotidiani che continuano a pesare sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie.

All’interno delle iniziative del 3 dicembre, Simona Mazza, Segretario della Federazione Pubblico Impiego, ha incontrato Mattia Ceccoli, agente della Polizia Civile che lo scorso aprile ha perso una gamba in un incidente sul lavoro. Per USL, Mattia è “esempio di forza e impegno”, in particolare per l’attività di sensibilizzazione che porta avanti con i ragazzi nelle scuole.

Dalla sede dell'USL, l'agente Ceccoli lancia un suo appello in occasione della giornata. "Ciao a tutti, - dichiara - mi chiamo Mattia, ho 30 anni e sono un agente della Polizia Civile di San Marino. Quest'anno, il 12 aprile, sono stato vittima di un incidente stradale mentre stavo lavorando che mi ha portato all'amputazione della gamba sinistra. Quest'anno è stato sicuramente un anno molto difficile, sono stati circa 7-8 mesi molto difficili in cui ho dovuto affrontare una ospedalizzazione, la riabilitazione e la protesizzazione.

Quindi sicuramente è stata molto complessa, però ho cercato di essere forte, di farmi forza, di guardare quello che era il lato positivo. Mi ricordo che quando mi sono svegliato dal coma, la prima cosa che ho guardato è stato quello che mi era rimasto e non quello che avevo perso. Avevo visto di avere comunque due braccia e una gamba e non ho guardato quello che non avevo più. Ho cercato subito di essere forte, di uscire dall'ospedale, di riprendere ad allenarmi e spero presto di riprendere anche il mio lavoro. Quindi volevo mandare un grande messaggio di forza e di resilienza a tutti e tutte le persone che vivono problemi fisici o psicologici. Sempre forza!".

Nel video il messaggio di Mattia Ceccoli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: