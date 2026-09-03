L’allarme dell’Onu: "Il pianeta è in grave pericolo". El Niño sarà molto intenso fino a febbraio 2027

l pianeta sta entrando in una nuova fase di grave pericolo climatico. A lanciare l’allarme è l’Onu, mentre El Niño continua a rafforzarsi nel Pacifico e si prepara a diventare un fenomeno di intensità eccezionale, con conseguenze potenzialmente pesanti sulle temperature e sulle precipitazioni in molte aree del mondo.

A usare parole particolarmente nette è stato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. "La scienza non lascia spazio a dubbi", ha avvertito, sottolineando come le temperature continuino ad aumentare e il pianeta sia ormai entrato in una zona di forte rischio per gli eventi meteorologici estremi. Secondo il nuovo aggiornamento dell’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), El Niño è ormai saldamente instaurato ed è destinato a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi mesi, fino a raggiungere un’intensità molto elevata verso la fine del 2026. Le previsioni dei centri meteorologici internazionali indicano una probabilità vicina al 100% che El Niño persista fino al prossimo febbraio. Questa combinazione fa sì che l'anno 2027 sia destinato a spazzare via ogni record e a diventare l'anno più caldo mai registrato.



El Niño è un evento climatico naturale legato all’interazione tra oceano e atmosfera nel Pacifico tropicale e non è causato dal cambiamento climatico. I suoi effetti, però, si inseriscono oggi in un pianeta già molto più caldo a causa dell’aumento delle concentrazioni di gas serra. Ed è proprio questa sovrapposizione a preoccupare gli scienziati. Un El Niño molto intenso può modificare sensibilmente la distribuzione delle piogge e delle temperature su scala mondiale, aumentando in alcune aree il rischio di siccità e caldo estremo e in altre quello di precipitazioni eccezionali e alluvioni.

Il problema non riguarda soltanto il termometro. Gli effetti possono propagarsi sull’agricoltura, sulla disponibilità di acqua, sulla produzione energetica, sulla salute e sulla sicurezza alimentare, oltre ad aumentare l’esposizione delle popolazioni agli eventi meteorologici estremi. L’Onu invita per questo i governi a rafforzare contemporaneamente prevenzione, adattamento e riduzione delle emissioni. Il messaggio di Guterres è che ogni ulteriore aumento della temperatura globale rende più pesanti le conseguenze: più caldo estremo, maggiore pressione sugli ecosistemi, rischi crescenti per la disponibilità di acqua e cibo e una maggiore probabilità di avvicinarsi a cambiamenti climatici difficili o impossibili da invertire.











