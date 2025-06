L'Ambasciata d'Italia a San Marino incontra il Comites, focus su rilascio documenti e servizi consolari Particolare attenzione alla scadenza del 3 agosto 2026, data entro cui le carte di identità cartacee perderanno validità per l’espatrio.

Nei giorni scorsi una delegazione del Comites San Marino è stata ricevuta dall’Ambasciatore d’Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci. Presenti anche il Funzionario Vicario Oreste Rosati e l’Assistente Capo Missione Samuela Pandolfini. Per il Comites, erano presenti il Presidente Alessandro Amadei, Marina Rossi (esecutivo) e i Consiglieri Valter Bartolini, Laura Corbelli e Filippo Guidi.

L’incontro, svoltosi nella sede dell’ambasciata in via Onofri, è stato incentrato sullo stato dei servizi consolari e sulle prospettive per rispondere in modo più efficace alla crescente domanda da parte dei cittadini italiani residenti a San Marino e dei lavoratori frontalieri. L’Ambasciata ha offerto al Comites un quadro dettagliato del lavoro svolto quotidianamente, che spazia dall’attività diplomatica all’organizzazione di eventi culturali, fino alla gestione di pratiche consolari di vario genere. Tra queste ultime, i servizi più richiesti riguardano il rilascio di passaporti e carte di identità, con un aumento costante della domanda.

Particolare attenzione è stata data alla scadenza del 3 agosto 2026, data entro cui le carte di identità cartacee perderanno validità per l’espatrio e, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, andranno sostituite con la versione elettronica. “Occorre che i cittadini italiani abbiano contezza di questa importante scadenza”, è stato sottolineato nel corso del colloquio. Dopo tale data, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2019/1157, saranno valide solo le carte di identità elettroniche (CIE), che oltre a certificare l’identità, permettono di viaggiare nei Paesi UE e di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione italiana.

L’Ambasciata ha inoltre fornito dati aggiornati sulle tempistiche di rilascio dei documenti: nel 2025, il tempo medio di attesa per un passaporto è sceso a circa 3 mesi, contro i 9 del 2023; per la CIE si parla di 8 mesi, in calo rispetto ai 12 mesi del 2024. Si tratta di un miglioramento nonostante “la limitatezza delle risorse umane e strumentali” e “il progressivo incremento della domanda”.

Il confronto ha anche toccato il tema dell’evoluzione della comunità italiana all’estero, sempre più numerosa e con esigenze complesse. L’Ambasciata ha spiegato di essere impegnata a “fornire risposte sempre più celeri all’utenza”, attraverso strategie di semplificazione e ottimizzazione delle procedure interne.

Ai cittadini viene raccomandato di consultare regolarmente il sito web dell’Ambasciata d’Italia a San Marino, recentemente aggiornato, e di prenotare con largo anticipo gli appuntamenti, in particolare per i documenti in scadenza. Al termine dell’incontro, il Presidente Amadei ha ricordato con commozione Michele Schiavone, Segretario Generale degli italiani all’estero, scomparso un anno fa, definendolo “sempre al servizio della comunità degli italiani all’estero”.

