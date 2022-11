COMITES L'Ambasciatore d'Italia a San Marino incontra il Comune di Monte Grimano

E' un viaggio che prosegue per approfondire la conoscenza dei territori italiani vicini a San Marino. L'Ambasciatore d'Italia sul Titano, Sergio Mercuri, dopo i colloqui in Repubblica con i Comuni dell'Unione Valconca e dell'Alto Montefeltro, è ospite a Monte Grimano Terme accolto da una folta rappresentanza, tra consiglieri ed assessori. Al centro, temi di interesse reciproco, per una maggiore coesione fra territori: l'ambito turistico, con l'adesione del piccolo Comune al progetto della Segreteria Turismo del Tavolo Turistico Territoriale; la sanità, per favorire maggiore scambio, attraverso un accordo quadro che superi intese su singoli aspetti. Ma anche la viabilità, con il Sindaco Rossi che chiede che la Strada Provinciale 2 passi a gestione ANAS. E il Comites come supporto, catalizzatore e tramite di istanze, anche quelle segnalate dai frontalieri, in testa il tema dello spopolamento dei piccoli Comuni, a causa della mancanza di servizi e gli effetti dell'abbandono dei territori, sia sul piano sociale sia della tutela ambientale.

Nel video, le interviste al Sindaco di Monte Grimano, Elia Rossi e al Presidente del Comites, Alessandro Amadei

