LAVORO E DIPLOMAZIA L'Ambasciatore d'Italia Colaceci in visita a Csdl, Cdls e Csu Il dossier 'frontalieri' al centro dei colloqui

Prima della disamina dei temi che toccano il lavoro, nel rapporto italo-sammarinese, l'Ambasciatore Fabrizio Colaceci ha visitato gli uffici di Csdl, Cdls e Csu, con i due segretari generali a fare gli onori di casa. Durante il 'tour' ha potuto osservare direttamente l'attività quotidiana delle federazioni di settore e delle confederazioni.

“Nel mercato del lavoro sammarinese, una buona parte dei lavoratori è di nazionalità italiana. Ho raccolto le valutazioni dei sindacati, sui vari temi che riguardano il lavoro frontaliero ma questa visita – osserva l'Ambasciatore Colaceci - è stata importante anche per capire la profondità della presenza sindacale in questo Paese, il pluralismo che questa presenza comporta nella vita democratica di San Marino e il vantaggio che ne trae anche la tutela dei lavoratori”.

Nella sala riunioni Csu approfonditi – alla presenza dei quadri sindacali - i principali dossier di comune interesse.

“Abbiamo diverse vertenze in corso che riguardano i lavoratori frontalieri e gli ex lavoratori frontalieri e – dichiara il Segretario Generale Csdl Enzo Merlini – c'è tutto il tema dell'Accordo di Associazione che renderà necessaria una ulteriore collaborazione con l'Italia. Un tema su tutti: lo scambio tra le pubbliche amministrazioni. Oggi non è prevista la cumulabilità dei contributi per l'impiego pubblico, domani invece lo sarà, con l'Accordo di Associazione”.

“Per una realtà piccola come la nostra – afferma Milena Frulli, Segretario Generale Cdls – avere una Ambasciata Italiana è fondamentale, così come avere un colloquio proficuo con l'Ambasciatore. E' un grande onore riceverlo nei nostri uffici, poter parlare di molte tematiche che riguardano i lavoratori, soprattutto frontalieri, che sono tantissimi e per San Marino sono una risorsa”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: