L'Ambasciatore della Confederazione Svizzera sul Titano per il progetto che coinvolge l' Università

Nel video l'intervista all'ambasciatore Rita Adam e a Nicola Renzi, Segretario agli Esteri

La visita dell'ambasciatore Rita Adam fa seguito al suo recente accredito nel 2018 ed è motivata da un progetto culturale in collaborazione con dipartimento Affari Esteri, Università, Ambasciata di Svizzera a Roma ed Ambasciata di San Marino in Italia. E che a livello universitario ha consentito scambio di docenti e studenti nel settore del design industriale e la realizzazione di mostre itineranti. 'incontro a Palazzo Begni è stato l'occasione per richiamare la collaborazione tra San Marino e Svizzera, che ha ottenuto recentemente una accelerazione in ambito economico, commerciale e culturale. E che prosegue anche in seno alle Nazioni unite, che proprio ieri hanno approvato la risoluzione di San Marino contro lo spreco alimentare.

Nel video l'intervista all'ambasciatore Rita Adam e a Nicola Renzi, Segretario agli Esteri