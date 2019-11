L'Ambasciatore della Confederazione Svizzera sul Titano per il progetto che coinvolge l' Università Un'occasione per fare il punto sulla collaborazione esistente

La visita dell'ambasciatore Rita Adam fa seguito al suo recente accredito nel 2018 ed è motivata da un progetto culturale in collaborazione con dipartimento Affari Esteri, Università, Ambasciata di Svizzera a Roma ed Ambasciata di San Marino in Italia. E che a livello universitario ha consentito scambio di docenti e studenti nel settore del design industriale e la realizzazione di mostre itineranti. 'incontro a Palazzo Begni è stato l'occasione per richiamare la collaborazione tra San Marino e Svizzera, che ha ottenuto recentemente una accelerazione in ambito economico, commerciale e culturale. E che prosegue anche in seno alle Nazioni unite, che proprio ieri hanno approvato la risoluzione di San Marino contro lo spreco alimentare.

Nel video l'intervista all'ambasciatore Rita Adam e a Nicola Renzi, Segretario agli Esteri

