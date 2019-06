L'ambasciatore Rotondaro eletta Presidente del Comitato Affari Giuridici e Costituzionali della Fao

L'ambasciatore Daniela Rotondaro è stata eletta Presidente del Comitato Affari Giuridici e Costituzionali della Fao per il biennio 2020\2021. Durante la 41esima sessione della Conferenza dell'organizzazione, in svolgimento a Roma fino al 29 giugno, ricopre anche il ruolo di Presidente del Comitato delle Credenziali e di membro del Comitato Affari Generali. In questi giorni, come noto, è stato eletto anche il Direttore Generale della Fao: si tratta del biologo cinese Qu Dongyu.

Il comunicato della Segreteria di Stato Affari Esteri