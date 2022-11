VERSO IL 25 NOVEMBRE L'Ambasciatore Rotondaro ricorda ai media l'accoglienza di San Marino alle donne ucraine

L'Ambasciatore Rotondaro ricorda ai media l'accoglienza di San Marino alle donne ucraine.

In occasione dell'incontro organizzato con i media dalle Ambasciate del Triangolo di Lublino - Ambasciata della Repubblica di Lituania, Ambasciata della Repubblica di Polonia e Ambasciata d’Ucraina –, l’Ambasciatore di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro ha ricordato l’accoglienza offerta dal Titano a donne ucraine in fuga dalla guerra e la protezione di cui le stesse hanno potuto beneficiare anche grazie al lavoro della rete anti-violenza sammarinese.

Durante l'incontro è stata data lettura di una Dichiarazione congiunta degli stessi Ambasciatori donne presenti - tutte diplomatiche accreditate in Italia -, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica delle violenze e prevaricazioni che subiscono le donne in varie parti del mondo, specialmente negli scenari di guerra.

