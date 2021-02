INCONTRI ISTITUZIONALI L'ambasciatrice di San Marino in Campidoglio per il tradizionale appuntamento con la sindaca di Roma Raggi La maggior parte del corpo diplomatico collegato da remoto a causa della pandemia

Nella Sala Esedra del Campidoglio, a Roma, il tradizionale incontro del corpo diplomatico con l'amministrazione capitolina, quest'anno avvenuto per lo più da remoto a causa della pandemia, con gli ambasciatori collegati virtualmente e pochissimi presenti: tra questi però, in qualità di decana, l'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, che l'ambasciatrice Belloni, segretaria generale del ministero degli Esteri, ha definito “amica di sempre”. La sindaca Virginia Raggi ha espresso il suo rammarico per le modalità comunicative che hanno caratterizzato quest'ultimo anno, annunciando una capitale sempre più ecosostenibile, più verde e impegnata nella lotta ai cambiamenti climatici. Argomenti ripresi dalla stessa Ambasciatrice Rotondaro nel suo discorso, nel quale ha sottolineato come la pandemia abbia profondamente cambiato le vite di tutti, compreso il modo di lavorare, con l'uso di nuove tecnologie.

