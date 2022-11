L'Ambasciatrice di San Marino incontra a Montecitorio il presidente Fontana: accettato l'invito in Repubblica

Entro lunedì il testo approderà a Montecitorio, alla commissione Bilancio prima e in Aula poi. Tra Natale e Capodanno il passaggio al Senato, per il via libera definitivo entro fine anno. Ma l'opposizione promette battaglia. Di tutt'altro parere Fratelli d'Italia. A Montecitorio anche l'Ambasciatrice di San Marino Daniela Rotondaro, per un primo incontro di cortesia istituzionale col neo presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Nel video le interviste a Vittoria Baldino, deputata M5S; Benedetto Della Vedova, deputato +Europa; Andrea Casu, deputato Partito Democratico; Tommaso Foti, capogruppo deputati Fratelli d'Italia; Daniela Rotondaro, Ambasciatrice di San Marino in Italia