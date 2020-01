INCONTRO COI DIPLOMATICI L'ambasciatrice Rsm in Campidoglio: "Soluzioni per promuovere pace e sviluppo sostenibile" Daniela Rotondaro ha parlato in presenza della sindaca Virginia Raggi in qualità di decana del corpo diplomatico

A Roma l'incontro del corpo diplomatico con l'amministrazione capitolina, per San Marino ha parlato, in qualità di decana, l'ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro. A quasi 150 anni dalla proclamazione di Roma Capitale d'Italia, le cui celebrazioni inizieranno quest'anno per culminare nel 2021, per sottolineare il momento di grande condivisione tra le istituzioni e i diplomatici presenti a Roma, la sindaca Virginia Raggi ha incontrato ai Musei Capitolini, in piazza del Campidoglio, i rappresentanti delle sedi diplomatiche e delle organizzazioni internazionali, con oltre 200 partecipanti nella sala degli Orazi e Curiazi. Oltre all'ambasciatrice Elisabetta Belloni, segretario generale del ministero degli Esteri, hanno parlato solo i decani del corpo diplomatico, tra i quali Daniela Rotondaro, ambasciatrice della Repubblica di San Marino presso la Fao, che ha sottolineato come occorra ridare centralità e vigore al multilateralismo. Inclusione e interculturalità rendono dunque necessaria una collaborazione sempre più intensa e ravvicinata, è stato l'auspicio comune. La serata si è conclusa al teatro dell'Opera di Roma per la prima de “I Capuleti e i Montecchi”.



