SALUTE L'ambulatorio di Fiorentino chiuso per due settimane

Da mercoledì 18 novembre e per due settimane, l'ambulatorio di Fiorentino verrà chiuso per lavori di ampliamento degli spazi. Si tratta di interventi necessari per adeguare gli ambienti alle mutate esigenze dettate dalla pandemia. I medici verranno quindi ricollocati in altre sedi: il Dott. Pietro Bugli a Montegiardino tutti i giorni; il Dott. Lorenzo Signorini a Murata tutti i giorni tranne il mercoledì quando presterà servizio a Chiesanuova.

