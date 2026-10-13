L'Amerigo Vespucci è arrivata a Ravenna: entusiasmo per la nave scuola, ma è polemica sui biglietti

È considerata la nave più bella del mondo, ma a Ravenna, prima ancora di attraccare, ha già scatenato una tempesta. Non in mare, ma sul web. L’Amerigo Vespucci è arrivata questa mattina a Marina di Ravenna, un omaggio alla Capitale del Mare 2026 accolto da grande entusiasmo e da alcune polemiche per il caos delle prenotazioni.

Erano infatti 11mila i posti messi a disposizione per visitarla nei prossimi 4 giorni, ma i quasi 400mila accessi al portale prenotazioni in appena un quarto d’ora ha generato un tilt nel sistema informatico. Risultato: biglietti esauriti e migliaia di cittadini rimasti a terra. Un'accoglienza decisamente movimentata per la regina dei mari.

Le prenotazioni si erano aperte domenica 11 ottobre, alle 18, attraverso il portale Visit Ravenna. L'afflusso di utenti è stato però ben superiore alle aspettative: secondo quanto comunicato da Ravenna Incoming, nei primi minuti si sono registrati picchi di circa 200mila accessi. Una pressione che ha mandato temporaneamente in tilt la piattaforma. Molti utenti hanno raccontato sui social di ripetuti tentativi di collegamento, pagine bloccate e impossibilità di completare la procedura, fino alla comparsa dell'avviso di esaurimento dei posti.

Ravenna Incoming ha presentato le proprie scuse, riconoscendo il disagio provocato dai problemi tecnici, ma sottolineando come la domanda fosse enormemente superiore alla disponibilità effettiva. L'organizzazione ha inoltre precisato che, nonostante le difficoltà, tutti gli 11mila posti sono stati regolarmente assegnati.

Per chi non è riuscito ad assicurarsi un posto a bordo, il sindaco Alessandro Barattoni ha comunque annunciato la possibilità di percorrere un tratto della banchina e ammirare l'Amerigo Vespucci a pochi metri di distanza. Durante le giornate di permanenza sarà inoltre attivo un servizio gratuito di navette dai parcheggi di via del Marchesato, piazzale della Marina e piazzale Adriatico, per agevolare l'afflusso dei visitatori.









