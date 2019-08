L'amore torna di moda con Marlù Love Tour

Cattolica per una sera capitale 'social', per una serata dedicata ai giovani e all'amore.

Il Marlù Love Tour occasione per uscire dalla rete, per ritrovare il contatto reale L'amore torna di moda. Una pacifica invasione di muser, youtuber, giovanissimi che si danno appuntamento in rete per poi trasformare il centro di Cattolica nella 'capitale' social, in grado di rilanciare il valore reale del contatto.

Un nuovo sguardo sugli influencer è l'obiettivo del tour 2019 di “Marlù Love Tour”. “Con i nostri gioielli raccontiamo i sentimenti- spiegano le tre sorelle sammarinesi ideatrici del brand, Morena, Monica e Marta Fabbri, che sottolineano l'importanza del messaggio, in questa prima tappa italiana.

Star della serata Marta Losito, giovanissima muser: 15 anni, 3 milioni di followers che sul palco porta la sua freschezza e l'amore per la mamma, legame della vita a cui la giovane sceglie di dedicare il Love Book che la giornalista e scrittrice Mapi Danna ha scritto e girato per lei.

Un progetto quello dei Love Book divenuto anche format televisivo, grazie alla capacità dell'autrice di trasformare in parole i sentimenti più intimi e profondi. La serata, presentata da Andrea Prada, ha ottenuto il patrocincio dell'amministrazione comunale ed è diventata un evento sul web, con dirette, foto e video a rilanciare la potenza dei diversi stati d'animo.

Con la speranza che, nella velocità della rete in cui ogni input affoga nel troppo, qualcosa della 'condivisione' reale rimanga.