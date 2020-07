L'animatore Jack the Trick "carica a molla" gli ospiti di Pinarella di Cervia Da animatore

Carichi a molla: si chiama così l'ultimo brano del rapper sammarinese Giacomo Tassinari, in arte Jack the Trick, realizzata ad hoc per gli ospiti della Casa per ferie a Pinarella di Cervia.

Destinazione storica per i cittadini della Repubblica, ripartita quest'anno con regole nuove a causa del Coronavirus e un animatore d'eccezione: l'artista stesso.





I più letti della settimana: