L'annuncio dall'Oms: "L'emergenza Covid è finita"

L'annuncio del Direttore Generale dell'OMS Tedros Ghrebreyesus: l'emergenza Covid è finita. La decisione presa su raccomandazione del comitato tecnico della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità. L'emergenza sanitaria internazionale era stata dichiarata il 30 gennaio 2020. “Un momento da celebrare – ha detto – ma non faremo mai più gli stessi errori; ora abbiamo strumenti e tecnologie per prepararci meglio ad altre pandemie e riconoscerle prima. Ma ha poi aggiunto: “Il Covid resta una minaccia alla salute globale. La cosa peggiore che i paesi possano fare ora - ha avvertito - è usare questa notizia per abbassare la guardia, per smantellare il sistema che hanno costruito e per lanciare alla gente il messaggio che il Covid non è più qualcosa di cui preoccuparsi'. In 3 anni, 20 milioni di morti per Covid.