METEO L'anticiclone africano ha le ore contate; da martedì sera arriva vento fresco

L'anticiclone africano ha le ore contate; da martedì sera arriva vento fresco.

Occorrerà attendere fino alla notte di martedì per tornare a temperature nelle medie, o leggermente sotto, del periodo. Secondo gli esperti, infatti, l'anticiclone africano ha le ore contate per l'arrivo del Maestrale da nord-ovest. E le temperature, su Romagna e San Marino, diminuiranno in maniera sensibile, con massime sui 30°C e minime che scenderanno anche a 17°C - nella notte appena passata, di certo non la più calda in Repubblica, la minima è stata di 23°C. Prima però si continuerà a fare i conti col Garbino, mentre al nord Italia, già da oggi, ci si attendono temporali, anche di forte intensità, con rischio di grandinate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: