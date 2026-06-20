L'anticiclone Cerberus infiamma l'Italia: caldo record e picchi di 40 gradi fino a fine mese

Prosegue la fase di caldo eccezionale e persistente a causa dell'anticiclone subtropicale, denominata Cerberus: valori termici di 8-9°C superiori alla media stagionale e temperature fino a 39-40°C che potrebbero durare fino alla fine del mese.

Le condizioni più critiche soprattutto in Pianura Padana e lungo le coste, dove l'afa sarà intensa e le temperature notturne spesso sopra i 25°C, dando luogo a vere e proprie "notti tropicali". Il forte accumulo di calore potrà inoltre favorire temporali locali, soprattutto sulle zone montuose e nelle aree vicine.







