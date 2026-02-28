AGRICOLTURA L'apicoltore, un guardiano della biodiversità. A San Marino un corso per impararne i segreti La Presidente della Cooperativa Apicoltori Sammarinesi: "Lo proponiamo ogni due anni. Quest'anno abbiamo avuto una numerosa partecipazione. Siamo molto orgogliosi"

Le api, custodi della natura, cruciali nell'ecosistema, ma sempre più a rischio, minacciate da cambiamenti climatici, pesticidi, malattie e perdita di habitat. In questo contesto, l'apicoltura emerge come una pratica essenziale per la loro conservazione e per promuovere un'agricoltura sostenibile. Un'arte antica, che continua a suscitare grande interesse. Ne è un esempio il corso di formazione promosso dalla Cooperativa Apicoltori Sammarinesi, che insegna come aprire e visitare un alveare, come scegliere le api più adatte, come coltivare questa affascinante passione.

Gli esperti hanno quindi illustrato le tecniche necessarie per approcciarsi correttamente al nido delle api, operazione che richiede attenzione e competenza. Saperne riconoscere le varie tipologie, come selezionarle e come comportarsi, sono elementi essenziali per chi intende intraprendere questa strada. L'apicoltura, infatti, non è solo raccolta del miele, ma atto di cura e rispetto per questi insetti vitali per ambiente ed ecosistema, responsabili di circa il 70% della pollinizzazione di colture alimentari, contribuendo a garantire la produzione di frutta, verdura e semi.

Senza di loro, interi settori agricoli rischierebbero il collasso. Le api, inoltre, sono indicatori ecologici importanti: la loro salute riflette quella dell'ambiente circostante. Per questo motivo, un apicoltore non è solo un "produttore di miele", ma un vero e proprio guardiano della biodiversità. Conoscere le api, imparare a lavorare con loro e difenderle, è un atto di responsabilità nei confronti del nostro ambiente e delle generazioni future.

“Come cooperativa ogni due anni proponiamo questo corso proprio per avvicinare i curiosi o chi vuole intraprendere questa nuova avventura” - spiega Gessica Lanzi, Presidente della Cooperativa Apicoltori Sammarinesi. “Lo facciamo per fare conoscere questi insetti laboriosi e a rischio. Il corso quest'anno è stato apprezzato molto, abbiamo avuto una numerosa partecipazione, circa 25 corsisti. Siamo molto orgogliosi”





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: