MOBILE L'app di San Marino RTV temporaneamente non funzionante, problema risolto

L'app di San Marino RTV temporaneamente non funzionante, problema risolto.

Per motivi non dipendenti dalla nostra volontà l'app di San Marino RTV non ha funzionato per mezza giornata sui dispositivi IOS e Android. La problematica è stata risolta in mattinata e l'app è tornata operativa.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: