L'appello alla Reggenza del Comitato Turismo Organizzato: "Il Governo perde tempo" Luca Ruco: "La politica dia risposte a chi ha investito e creduto nel sistema paese"

Accompagnato dal Direttore Generale di OSLA Michele Andreini, il Presidente del “Comitato Turismo Organizzato” si appella alla Reggenza: “Siamo arrivati al limite. A rischio – avverte - la sopravvivenza di un comparto che dà lavoro a circa 400 persone, per lo più donne”. Un incontro – spiega il Presidente Luca Ruco – richiesto per “far cambiare idea a questo Governo che nicchia, perde tempo, e che ora neanche più risponde. Capisco le difficoltà, ma la politiche deve dare risposte”. Costituitosi la settimana scorsa in associazione, il CTO vuole dare vita ad un progetto per portare turismo di massa in Repubblica. “Vogliamo integrarci nel tessuto socio economico sammarinese”, spiega Ruco. Ma la priorità, ora, è far uscire dal tunnel della crisi gli imprenditori del settore, duramente colpiti prima dal Covid, ora dalle pesanti ricadute della guerra in Ucraina, “entrata da noi come una bomba. In questo momento avere altre perdite significa arrivare alla fine. Non posso tollerarlo, perché sono imprenditori che hanno speso, investito, vivono qui, hanno creduto in San Marino e quindi il sistema paese, rappresentato dalla politica, deve dare risposte”.

Nel video: intervista a Luca Ruco, Presidente CTO

