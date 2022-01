L'appello dei malati oncologici: "Non lasciateci indietro"

Nel video Elisabetta Iannelli, Segretario generale FAVO e Maria Selva membro direttivo AOS

In Italia, blocco dell'attività chirurgica programmata e ritardi per diagnosi e follow up. Basti pensare che nel 2020 sono stati oltre 1,3 milioni i ricoveri in meno rispetto al 2019, sono saltati anche quelli urgenti. Ed il timore che il 2022 le cose non cambino. Nei giorni scorsi l'appello dell'Associazione oncologica sammarinese è diventato quello di tutti i malati oncologici. A San Marino i ritardi accumulati il primo anno sono stati recuperati in grande parte nel periodi di allentamento della pandemia. “Vaccinarsi è un dovere - scrivono dall'Aos - un atto di rispetto verso sé e verso il prossimo". Spingono sull'esigenza di tutela. Se ne è parlato in Khorakhanè.

