GRAVE SICCITÀ L'appello del Green Festival: "Diamo acqua agli animali selvatici"

Il caldo intenso degli ultimi giorni, unito ad un anno siccitoso con precipitazioni scarse, farà si che i torrenti e le sorgenti presenti sul nostro territorio tenderanno repentinamente a prosciugarsi. Un bel problema per la selvaggina stanziale come cinghiali, volpi, lupi, cervi, fagiani e tutti gli altri animali selvatici che per abbeverarsi, come già accadde lo scorso anno, si dovettero spingere vicino alle abitazioni. Per questo il San Marino Green Festival fa un appello accorato alle istituzioni e alle persone di buona volontà che vivono in campagna o in prossimità dei boschi, affinché si preparino sin da ora ad offrire acqua agli animali selvatici in appositi contenitori. È fondamentale inoltre, riallacciandoci alla recente campagna governativa, eliminare gli sprechi imparando a fare un utilizzo consapevole dell'acqua, bene fondamentale all'espletamento di tutte le forme di vita sul pianeta, ma sempre più a rischio in tempi di criticità climatiche oramai conclamate.

