L'appello dell'Apas: un capodanno senza botti è possibile

Si avvicina il capodanno e l'Apas torna sul tema dei botti. “Le Istituzioni sammarinesi rimangono sorde all’appello che molti cittadini hanno inoltrato negli anni tramite Istanze d’Arengo e continuano ad ammettere ottusamente questo tipo di divertimento – scrivono- costoso, inquinante, rumoroso, pericoloso per gli animali e per le persone. L’Associazione Sammarinese Protezione Animali torna a rinnovare l’appello alle Istituzioni affinché aboliscano definitivamente in tutte le occasioni ufficiali i festeggiamenti coi dispositivi pirotecnici e si appella anche al buon senso dei cittadini, invitandoli a festeggiare l’arrivo del nuovo anno senza l’utilizzo di fuochi d’artificio, botti e petardi.