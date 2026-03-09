POVERTÀ A SAN MARINO L'appello della Caritas alla politica: "Soluzioni per sostenere le famiglie in difficoltà" L'organismo pastorale ricorda le 93 famiglie aiutate nel 2025 tra residenti sul Titano, profughi ucraini e abitanti del circondario: "Famiglie che faticano a sostenere le spese indispensabili per vivere. Pronti con proposte concrete"

L'appello della Caritas alla politica: "Soluzioni per sostenere le famiglie in difficoltà".

Un appello alla politica sammarinese affinché individui “soluzioni eque per sostenere le famiglie in difficoltà”: è il messaggio che la Caritas vicariale di San Marino rivolge alle istituzioni, richiamando l’attenzione su una realtà sociale che, anche sul Titano, riguarda nuclei familiari sempre più in difficoltà nel far fronte alle spese essenziali.

In un comunicato diffuso dall’organismo pastorale, vengono ricordati anche i dati relativi all’attività del 2025, già presentati nei mesi scorsi: 93 le famiglie sostenute, per un totale di 224 persone, tra cui 60 residenti in Repubblica, 27 famiglie di profughi ucraini con permesso di soggiorno e 6 nuclei provenienti dal circondario. Una fotografia che, secondo la Caritas, invita a guardare oltre l’immagine di prosperità spesso associata al Paese.

“San Marino viene spesso percepito come un piccolo Stato dove la popolazione gode di un benessere largamente diffuso. Purtroppo questa rassicurante immagine rischia di celare altre realtà presenti sul territorio”, si legge nel comunicato. Molti dei nuclei seguiti sono famiglie monoreddito o con figli minori, che incontrano crescenti difficoltà a sostenere costi come affitti, mutui, bollette e spese quotidiane. Si tratta, sottolinea la Caritas, di “famiglie che faticano a sostenere le spese indispensabili per vivere", una condizione aggravata dall’aumento del costo della vita.

Nel corso dell’ultimo anno il Centro di ascolto di Cailungo ha effettuato 2.085 interventi di sostegno, distribuendo 26.795 articoli tra alimenti e prodotti per l’igiene, oltre a buoni spesa, farmaci da banco e capi di abbigliamento, grazie anche alla collaborazione con associazioni e donatori del territorio. Alla luce di questa esperienza diretta, la Caritas si dice pronta a contribuire al confronto sulle politiche sociali e familiari: “Siamo disponibili a condividere dati, esperienze e proposte concrete", afferma l’organismo pastorale, rinnovando l’auspicio che il tema delle fragilità sociali trovi spazio nell’agenda politica con interventi capaci di sostenere le famiglie più vulnerabili.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: