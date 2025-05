L'applicazione dello stato di diritto nei Piccoli Stati, presentata la ricerca

Nel video, le interviste a Daniela Piana, Docente UNIBO; a Giovanni Canzio, Dirigente Tribunale Unico San Marino e a Teodoro Lonfernini, Segretario per l'Università

Come lo stato di diritto viene garantito in realtà dalle dimensioni ridotte, caratterizzate da relazioni sociali particolari molto strette. Il direttore dell'Istituto Giuridico, Paolo Pascucci, inquadra così la ricerca interdisciplinare, coordinata da Daniela Piana, e che tiene come orizzonte l'Accordo di Associazione.

“Questa è la prima ricerca di carattere comparato – dice la Piana, docente UNIBO - che mette in rilievo le ragioni scientifiche per le quali la formazione e la qualità professionale di tutti gli attori della giustizia e della giurisdizione diventano fattori fondamentali, imprescindibili nella costruzione di uno stato di diritto, che è capace di durare nel tempo. Viene messo in evidenza il ruolo che questi fattori avranno proprio nel rendere vivo e vero quello che è il portato dell'Accordo di Associazione della Repubblica di San Marino con l'Unione Europea”.

Per una San Marino compliant, partendo dalla realtà del Tribunale “per presentarsi con le carte in regola - dice il Dirigente, Giovanni Canzio - a questo appuntamento storico”.

” La compliance pretende non una giurisdizione qualsiasi – dice Canzio - ma una giurisdizione che dia garanzie non solo di efficienza, di efficacia, di buon funzionamento, ma anche di assoluta terzietà, imparzialità e di professionalità qualificata dei protagonisti, che sono non solo i magistrati, ma magistrati, avvocati e cancellerie. Essendo Piccoli Stati, le loro istituzioni sono più vulnerabili a eventuali aggressioni esterne, aggressioni di tipo economico, di tipo finanziario, di tipo anche tecnico-giuridico. Quindi, da un lato, si deve alzare l'asticella delle difese, dei baluardi; dall'altro, diventare compliant, completamente, con l'Unione Europea. San Marino, secondo me, dopo tutto quello che ha fatto e sta facendo, può porsi come modello di buone pratiche per quanto riguarda il funzionamento della giustizia anche nel collegamento con l'Unione Europea”.

Si guarda anche alle opportunità di formazione per i professionisti in un evento in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati e Notai e con il patrocinio della Segreteria per l'Istruzione e l'Università. “Si parla di tutti questi elementi che sono assolutamente importanti – dice il Segretario per l'Università, Teodoro Lonfernini - ma che devono avere al fianco un altro elemento fondamentale, cioè la cultura della legalità. È un momento di grande riflessione per riuscire ad abbinare tutti quegli ingredienti che servono ad una comunità per essere considerata civile e assolutamente virtuosa”.

Nel video, le interviste a Daniela Piana, Docente UNIBO; a Giovanni Canzio, Dirigente Tribunale Unico San Marino e a Teodoro Lonfernini, Segretario per l'Università