L'arte della sammarinese Priscilla Beccari affascina Hermès

Il lavoro di Priscilla Beccari si esprime attraverso diversi media: video, installazioni, performance, fotografia, disegno e musica. Professoressa di arte, una delle sue ultime esposizioni ha attratto l'attenzione del direttore artistico di Hermès, Antoine Platteau, e i suoi lavori e disegni ora sono diventati la cornice per esporre le collezioni della casa parigina.

"Abbiamo fatto incontri regolari nell'ufficio a Parigi - spiega Priscilla Beccari - penso che lui abbia capito il mio lavoro artistico e il mio metodo. Abbiamo realizzato insieme la scenografia, come un ping pong artistico".

Ancora molto forte in Priscilla il legame con San Marino. Da un anno è diventata presidente dell'associazione dei sammarinesi in Belgio e non nasconde il suo sogno nel cassetto: rappresentare il Titano all'Eurovision: "Voglio provare a condividere con i soci dell'associazione la nostra storia, il direttore di Hermès era contentissimo di conoscere un Sammarinese. Un sogno sarebbe fare l'Eurovision con San Marino portando mio progetto musicale".

