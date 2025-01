L'arte floreale di San Marino al Giubileo degli Artisti di Papa Francesco

Nel fine settimana a Roma è stato organizzato un incontro di studio e lavoro con quattro dei maggiori maestri italiani nell'arte dei fiori, in vista di un Giubileo particolare. Al meeting di arte floreale si studiano le composizioni e gli allestimenti migliori per un evento di portata internazionale grazie all'organizzazione di Mara Verbena.

Una trentina di fioristi, giunti da tutta Italia, si è ritrovata nella Capitale per un fine settimana all'insegna della creatività, floreale s'intende, organizzato dall'Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani (Affi), di cui la sammarinese Mara Verbena, nome ormai noto ben oltre i confini della Repubblica, è vicepresidente.

L'occasione è storica e unica nel suo genere: elaborare e realizzare nuovi bouquet in vista del Giubileo degli Artisti, in programma il 17 febbraio a Cinecittà: e sarà la prima volta che un Papa vi metterà piede. Bouquet che siano il connubio perfetto tra innovazione, eleganza e spiritualità, spiegano i maestri. Ci sono le composizioni sorrette da semplici pezzi di legno, per sottolineare come Papa Francesco ami la semplicità, o quelle con un sostegno color oro, per ricordare i colori del Vaticano.

Nel video le interviste a Cristiano Genovali, presidente Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani; Maria Cecilia Serafino, Decana di arti floreali; Mara Verbena, vicepresidente Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani