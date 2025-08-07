TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:43 Ondata di calore in arrivo nel weekend: temperature fino a 40 gradi con l’anticiclone africano 11:46 Il Cremlino: vertice Trump - Putin nei prossimi giorni 11:33 Per TeatrOUT, “Cuoro” di Gioia Salvatori: il fallimento dell'amore raccontato con ironia 11:20 Riccione, occupazione abusiva di suolo pubblico: sanzionate dieci attività commerciali 10:11 Alpinisti morti sul Gran Sasso, un indagato tra i soccorritori: 17 chiamate rimaste senza risposta 09:35 Fileni, ombre sulla Valmarecchia: luci accese e silenzi istituzionali
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

L’ascesa di Reddit: quando l’IA incontra milioni di conversazioni

Mentre Meta e Google sono alle prese con contenuti sempre meno "umani" e talvolta molto violenti, il "social dei forum" rimane informativo e civile. Cose che, oggi, pagano molto bene.

di Andrea Mularoni
7 ago 2025
L’ascesa di Reddit: quando l’IA incontra milioni di conversazioni

Migliaia di comunità, conversazioni infinite e un'autentica connessione umana: ecco l’offerta che, dal 2005, caratterizza Reddit. Un social news aggregator, a metà strada tra un social network e una piattaforma di discussione, diviso in subforum, i cosiddetti subreddit e popolato da utenti conosciuti come redditor, che fungono al contempo da creatori, consumatori e curatori di contenuti. 

Meno celebre dei suoi altisonanti cugini di Meta, Google o Microsoft, Reddit è sempre stato molto popolare negli Stati Uniti e nel mondo anglossasone, ma pochissimo diffuso in Italia, nonostante rientri tra i 20 siti più vistati al mondo ormai stabilmente da una decina di anni.   

Le cose però, come abbiamo capito in quasi 30 anni di storia del web 2.0, possono cambiare velocemente. E mentre il mondo dei social più celebri è ormai dominato da conversazioni spesso incivili, contenuti generati da bot e tool di intelligenza artificiale, advertising pervasivi, Reddit non è mai cambiato ed oggi spicca per la civiltà media dei contenuti che ospita, per l’utilità informativa dei suoi post e per la loro natura prevalentemente “umana”.

Qualità che piacciono, e parecchio, agli utenti del web: quest’anno il sito ha avuto 108 milioni di utenti giornalieri - due anni fa erano in media 60 milioni - e le sue entrate pubblicitarie sono aumentate dell’84 per cento rispetto ai precedenti 12 mesi.

Alla base di questo successo, un ruolo di primo piano lo gioca proprio l'IA generativa, sempre a caccia di buoni contenuti, per poter rispondere alle richieste dei suoi utilizzatori. E cosa c'è di meglio di un sacco di conversazioni su temi specifici e settoriali, per poter ottenere tutto questo? In un momento in cui sempre più contenuti web sono "generati", l’archivio ventennale del sito è diventato un patrimonio molto ricercato.  

La scorsa settimana il co-fondatore e CEO dell’azienda, Steve Huffman, ha detto di voler "rendere Reddit un motore di ricerca di riferimento", migliorando le capacità della ricerca interna al sito, che viene usata ogni settimana da circa 70 milioni di persone, secondo i dati dell’azienda. La sfida a Google è appena cominciata.  




 

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità