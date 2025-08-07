TECNOLOGIA L’ascesa di Reddit: quando l’IA incontra milioni di conversazioni Mentre Meta e Google sono alle prese con contenuti sempre meno "umani" e talvolta molto violenti, il "social dei forum" rimane informativo e civile. Cose che, oggi, pagano molto bene.

L’ascesa di Reddit: quando l’IA incontra milioni di conversazioni.

Migliaia di comunità, conversazioni infinite e un'autentica connessione umana: ecco l’offerta che, dal 2005, caratterizza Reddit. Un social news aggregator, a metà strada tra un social network e una piattaforma di discussione, diviso in subforum, i cosiddetti subreddit e popolato da utenti conosciuti come redditor, che fungono al contempo da creatori, consumatori e curatori di contenuti.

Meno celebre dei suoi altisonanti cugini di Meta, Google o Microsoft, Reddit è sempre stato molto popolare negli Stati Uniti e nel mondo anglossasone, ma pochissimo diffuso in Italia, nonostante rientri tra i 20 siti più vistati al mondo ormai stabilmente da una decina di anni.

Le cose però, come abbiamo capito in quasi 30 anni di storia del web 2.0, possono cambiare velocemente. E mentre il mondo dei social più celebri è ormai dominato da conversazioni spesso incivili, contenuti generati da bot e tool di intelligenza artificiale, advertising pervasivi, Reddit non è mai cambiato ed oggi spicca per la civiltà media dei contenuti che ospita, per l’utilità informativa dei suoi post e per la loro natura prevalentemente “umana”.

Qualità che piacciono, e parecchio, agli utenti del web: quest’anno il sito ha avuto 108 milioni di utenti giornalieri - due anni fa erano in media 60 milioni - e le sue entrate pubblicitarie sono aumentate dell’84 per cento rispetto ai precedenti 12 mesi.

Alla base di questo successo, un ruolo di primo piano lo gioca proprio l'IA generativa, sempre a caccia di buoni contenuti, per poter rispondere alle richieste dei suoi utilizzatori. E cosa c'è di meglio di un sacco di conversazioni su temi specifici e settoriali, per poter ottenere tutto questo? In un momento in cui sempre più contenuti web sono "generati", l’archivio ventennale del sito è diventato un patrimonio molto ricercato.

La scorsa settimana il co-fondatore e CEO dell’azienda, Steve Huffman, ha detto di voler "rendere Reddit un motore di ricerca di riferimento", migliorando le capacità della ricerca interna al sito, che viene usata ogni settimana da circa 70 milioni di persone, secondo i dati dell’azienda. La sfida a Google è appena cominciata.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: