RIFERIMENTO CULTURALE L'Associazione Dante Alighieri presenta alla Reggenza la 17° edizione dell'Annuario "Identità Sammarinese" La Reggenza: "La Dante Alighieri è un patrimonio nazionale"

“Un lavoro prezioso nella valorizzazione della democrazia, la memoria storica, il rapporto tra Istituzioni e cittadini, l'evoluzione sociale e culturale del Paese”: il Segretario di Stato alla Cultura Teodoro Lonfernini, rende merito all'impegno assiduo e attento dell'Associazione Sammarinese Dante Alighieri, nell'occasione della presentazione del nuovo volume “Identità Sammarinese – Riflessioni sulla libertà e la democrazia fra politica, storia, cultura”.

Le pagine dell'annuario raccolgono da sempre contributi qualificati, ricordandoci l'importanza della conoscenza in un 'epoca in cui l'effimero si ritaglia sempre maggiori spazi. Stimolare il dibattito culturale nel Paese, dunque, la missione della Dante Alighieri. Un momento importantissimo per il Presidente Franco Capicchioni, a chiusura di un anno prolifico di idee, temi, argomenti di discussione. "La stampa dell'Annuario - ricorda - è una conquista per "Identità Sammarinese", per l'Associazione Dante Alighieri, ma noi crediamo soprattutto anche per il Paese. Crediamo che questo sia il simbolo di un momento di confronto in cui la nostra democrazia può riguardare un po' il passato, confrontarsi sui problemi del presente e avere una visione del futuro, perché abbiamo bisogno assolutamente di essere in grado di continuare la Repubblica di San Marino, che è la più antica Repubblica del mondo, nei prossimi tempi che paiono difficili, ma credo che anche le nuove generazioni, guardando al passato, siano in grado di proseguire quello che i nostri padri hanno condotto sin qui, sino ad oggi".

“L'Annuario è la testimonianza tangibile dell'instancabile opera trasversale e senza confini del prestigioso sodalizio culturale che tocca le corde più profonde della nostra identità” – evidenziano i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, definendo l'Associazione Dante Alighieri “un patrimonio nazionale”. Pensando al futuro, “di fronte alla diffusa mancanza di memoria storica” - osserva ancora la Reggenza – diventa necessario riaffermarne il valore, facendone motivo di riflessione sui tratti identitari distintivi e i valori fondanti della Repubblica, “che oggi è così importante difendere”.

Nel video l'intervista a Franco Capicchioni, Presidente Associazione Sammarinese Dante Alighieri.



