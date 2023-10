UDIENZA L'Associazione di Amicizia San Marino – Cina compie 35 anni, nel ricordo di Gian Franco Terenzi Importante traguardo celebrato in udienza dai Capitani Reggenti

L'Associazione di Amicizia San Marino – Cina compie 35 anni, nel ricordo di Gian Franco Terenzi.

35 anni di impegno nella promozione di scambi, accordi, proposte economiche e traguardi culturali, portato avanti con passione per favorire la conoscenza e le relazioni tra due realtà tanto diverse quanto affini. L'Associazione di Amicizia San Marino – Cina è riuscita nel tempo a creare un ponte fatto di solide sinergie, insieme all'appoggio costante delle Istituzioni: esattamente il 7 ottobre 1988, durante il primo viaggio ufficiale della Reggenza in Cina, gli allora Capi di Stato Gian Franco Terenzi e Rossano Zafferani maturarono da subito la consapevolezza della particolare considerazione che il colosso asiatico nutriva per la piccola Repubblica. E da allora è stato un crescendo.

"Celebrato due anni fa – ricorda il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari - il 50° anniversario dei rapporti ufficiali tra il Titano e la Repubblica Popolare Cinese. Anche in quell'occasione si notò il contributo fattivo dell'associazione”. E adesso quell'impegno si rinnova davanti alla Reggenza. Nel ricordo di Terenzi, cofondatore e Presidente fino alla sua prematura scomparsa. Una eredità raccolta dalla figlia Barbara con tanti sostenitori.

Ricordano con profonda stima e riconoscenza, la dedizione e l'instancabile attività di Gian Franco Terenzi, anche i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, omaggiati nell'occasione dell'opera di un artista cinese. “Con la Cina – sottolineano – San Marino condivide ampi ambiti di cooperazione oltre che una rete intensa e reciprocamente vantaggiosa di relazioni commerciali, economiche e turistiche destinate, nel nostro auspicio, a svilupparsi e a rafforzarsi”.

Foto Gallery

I più letti della settimana: