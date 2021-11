L'Associazione Pro Bimbi esprime perplessità e preoccupazione per l’ultimo Decreto in materia di misure anti-Covid in particolare per la parte che introduce l’omologo del green pass per i maggiori di 12 anni. “Queste misure – si legge in una nota - appaiono sanzionatorie e ritorsive verso i minori, a maggior ragione in virtù della loro età e per decisioni magari prese dai genitori”. Da qui la richiesta al governo di rivedere le misure adottate.