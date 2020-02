CORONAVIRUS L'Associazione San Marino-Cina invia forniture di protezione medica e sospende attività Guardia alta a San Marino oggi conferenza stampa a cui hanno partecipato i Segretari di Stato agli Esteri e alla Sanità, oltre ai membri del gruppo emergenze sanitarie

L'Associazione San Marino Cina ha deciso di sostenere concretamente alcuni enti cinesi attraverso la fornitura di materiali a protezione e contrasto del Coronavirus, quali maschere e occhiali di protezione medica che sono già a disposizione dei referenti cinesi. A fronte di un permanere dell’incertezza - scrive poi in una nota - e per una scelta cautelativa in attesa che si torni alla normalità, le diverse attività promosse dall' Associazione, sia in territorio sammarinese che in territorio cinese, come il Youth Interactive Camp a Shanghai, alcune visite di delegazioni e un viaggio di gruppo organizzato, sono state temporaneamente sospese.

Ma fin dai primi giorni di febbraio il presidente Gian Franco Terenzi ha inviato un messaggio direttamente al Presidente Xi Jinping per attestare la solidarietà e la vicinanza al popolo cinese e confermare il proprio impegno nei rapporti di collaborazione tra i due Paesi. "Siamo certi - scrive - che la Cina, come sempre, recupererà molto rapidamente il tempo perso in questo periodo". I vari collaboratori in loco forniscono aggiornamenti di una situazione grave, ma il Paese sta facendo il massimo per gestire l’emergenza sanitaria e per reagire a questo difficile momento.

Guardia alta a San Marino oggi conferenza stampa a cui hanno partecipato i Segretari di Stato agli Esteri e alla Sanità, oltre ai membri del gruppo emergenze sanitarie, per fare il punto della situazione. Leggi il comunicato stampa di ISS dopo la conferenza.

