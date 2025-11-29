L'attivista Pegah Moshir Pour: in Iran donne e uomini "disobbediscono insieme"

“Le rivoluzioni non sono scintille. Occorre alimentarle affinché diventino un grande fuoco”. Il primo Festival della Libertà a San Marino si apre dando voce a Pegah Moshir Pour, attivista di origini iraniane. Scelta coraggiosa, che cade a pochi giorni dalla giornata contro la violenza sulle donne. Un momento di profonda riflessione su libertà e diritti umani negati, sul sogno di chi si ribella e lotta per poter scegliere il proprio destino. “L'Iran sta attraversando un momento di cambiamento molto importante che è dominato dalla generazione Z, che è la maggior parte della popolazione”, racconta Pegah, che è stata una delle ospiti della prima stagione di "Scatenate", podcast condotto da Mapi Danna e realizzato in collaborazione con Marlù. Storie di donne che – ricorda la Co-founder del marchio Marta Fabbri - “hanno saputo dire no a violenza, pregiudizi, discriminazioni. E sono riuscite a trasformare ferite, muri e limiti in nuovi orizzonti”.

Certe catene non hanno confini, solo vittime. Che possono opporsi, protestare, reagire. I muri da superare sono diversi a seconda di luoghi, contesti e società in cui vivono, ma l'essere donna le unisce a prescindere da lontananza e cultura: si può ritrovare se stesse anche nel riflesso di altri occhi. Le donne iraniane “ci stanno dimostrando – afferma Mapi Danna - che sono in grado di rivendicare i loro diritti, di disobbedire, di ribellarsi, di studiare. C'è un tasso altissimo di ragazze iraniane che si laureano nelle materie STEM, molto di più che le ragazze italiane, quindi sicuramente abbiamo da imparare da loro”.