L'Authority per le Pari Opportunità si costituisce parte civile in ogni procedimento penale per reati di violenza

Alla luce delle recenti notizie di cronaca, l'Authority per le Pari Opportunità tiene a fare chiarezza sul funzionamento della rete di protezione e supporto per le vittime di reati di violenza, che sia di genere o domestica. Rete formata da una molteplicità di organismi che si occupano della segnalazione, della tutela, della presa in carico della persona sul piano psicologico, legale ed economico. “L'Authority – rimarcano – si costituisce parte civile in ogni procedimento penale che riguardi reati di violenza”. Ed è pronta ad intervenire qualora la rete di tutela e protezione da parte degli organismi preposti non proceda a dovere, proprio in virtù della funzione di sostegno della vittima e di vigilanza sull'applicazione della normativa che la legge le attribuisce. L’Authority Pari Opportunità ricorda infine alle vittime di violenza di non esitare a contattare il numero 0549994800, inoltre invita la cittadinanza a scaricare sullo smartphone l’app TECUM.